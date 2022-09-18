Українських військових вивели зі складу миротворчої місії ООН в ДР Конго

На запит уряду України українські війська офіційно виведені зі складу миротворчої місії ООН у Демократичній Республіці Конго, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у Twitter місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Командувач Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста високо оцінив український 10-річний величезний внесок у служіння народу ДР Конго.

Українські військові у кількості 13 осіб брали участь в миротворчій місії в Конго. Раніше український миротворчий контингент базувався на сході країни, в місті Гома.

Україна мала у своєму розпорядженні чотири бойових вертольоти Мі-24, автомобільну та спеціальну техніку. Військові брали участь у місії з 28 лютого 2012 року.

Ще у березні президент України Володимир Зеленський у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України відкликав українських миротворців з усіх місій у світі разом з обладнанням.