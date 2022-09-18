Франція інвестує 9 мільярдів євро в космічну галузь

Франція планує інвестувати 9 млрд євро в космічну галузь протягом трьох наступних років, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами прем'єр-міністра країни Елізабет Борн, космічна промисловість відіграє одну з найважливіших у боротьбі з кліматичними змінами, оскільки більшість змін відстежуються саме за допомогою супутників.

Ці інвестиції є частиною космічної стратегії, яку визначив президент Франції Еммануель Макрон ще у лютому минулого року.

"Перша стратегія полягає в тому, щоб зберегти разом із Європою нашу автономію у доступі до космосу", і для цього нам потрібні сильні засоби та передові дослідження" , - зауважила Борн.

Пакет у 9 млрд євро включає: