У Бурині Сумської області сильні руйнування через негоду

У неділю, 18 вересня, внаслідок негоди у Бурині (Сумська область) фіксують сильні руйнування. Про це заявив голова ОВА Дмитро Живицький, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За його словами, у Бурині було зруйновано будинки та зірвано дахи. Також є пошкодження у домогосподарствах та повалені дерева. Частина громади залишилася без світла.

"На місці працюють рятувальники ДСНС, надав доручення якнайшвидше, використовуючи матеріальний резерв громади та, за необхідності, області, накрити будинки" , - зазначив Живицький.

Також він додав, що спільно з Департаментом цивільного захисту СОВА відпрацьовується питання евакуації мешканців міста.