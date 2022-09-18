Оновлено перелік громад, переселенці з яких можуть отримати виплати

В Україні розширили список територій, переселенцям з яких можна оформити грошову допомогу. До оновленого перелік віднесено 327 громад, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Станом на 13.09.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей" , - сказано у повідомленні Мінреінтеграції.

Так, до переліку належать територіальні громади такоих областей:

Донецької (66),

Харківської (56),

Дніпропетровської (10),

Луганської (37),

Запорізької (56),

Херсонської (49),

Миколаївської (26),

Сумської (22),

Чернігівської (5).

Загалом у списку наразі 327 громад.

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Усі ВПО з цих громад можуть отримати грошову допомогу від держави.