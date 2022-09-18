Байден: США не спостерігають ознак постачання зброї з Китаю до РФ

США не мають фактів, які б свідчили про те, що Китай передає зброю Росії. Про це заявив Джо Байден, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами Байдена, не було "жодних ознак того, що Китай пропонував зброю або інші речі, які Росія хотіла для допомоги у війні проти України".

Також президент додав, що у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки порушень санкцій, введених проти РФ.