Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022

На Дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2022, який відбудеться в Єревані у грудні, Україну представлятиме Злата Дзюнька з піснею "Незламна". Дівчинка сьогодні здобула перемогу у фіналі Національного відбору, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У фіналі окрім Злати також брали участь дует "Софія Артеменко та DJ Polinka", Єлизавета Петрук, Дар'я Реброва та Діана Стасюк.

За підсумками змагання Дзюнька здобула найбільшу кількість голосів журі та глядачів.

Відео: Злата Дзюнька поїде на Дитяче Євробачення 2022 від України

Таким чином, саме вона поїде до столиці Вірменії Єреван на Дитяче Євробачення 2022 року, яке відбудеться 11 грудня. Цей пісенний конкурс буде вже 20-м.

Злата Дзюнька стала переможницею Національного відбору від України на Дитяче Євробачення 2022 (фото: facebook.com/suspilne.eurovision)

Ведучим сьогоднішнього фіналу Нацвідбору був Тимур Мірошниченко. У складі журі були такі зірки, як Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.

Глядачі могли голосувати під час прямої трансляції фіналу пісенного конкурсу, а також голосували з півночі 16 вересня до 15:00 18 вересня.

Відео: пісня "Незламна", з якою Злата Дзюнька здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022

Нагадаємо, що торік у Парижі 14-річна співачка з Вірменії Малена здобула перемогу у Дитячому Євробаченні 2021 року, а представниця України 14-річна Олена Усенка з піснею "Важіль" посіла шосте місце.