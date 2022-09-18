Внаслідок негоди на Сумщині є загиблий
Сьогодні, 18 вересня, у Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. Число постраждалих збільшилося до восьми. Про це заявив голова ОВА Дмитро Живицький, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
За його словами, у Бурині місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.
"Дві людини з травмами середньої тяжкості в місцевій лікарні, одна жінка з переломом руки в Сумах, двохмісячна дитина непритомна в стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надано медичну допомогу без госпіталізації", - розповів Живицький.
Також він додав, що близько 10 тисяч мешканців міста залишилися без світла та зв'язку. Спеціалісти вже проводять ремонтні роботи. За словами Живицького, більшість абонентів буде підключено у найближчі кілька годин.
За словами Живицького, у місті триває евакуація людей, які потребують цього.