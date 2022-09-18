Киргизстан заявив про відведення сил від кордону з Таджикистаном

Додаткові сили та засоби відводяться від кордону Киргизстану та Таджикистану відповідно до домовленостей двох країн.﻿ Про це, із посиланням на заяву Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У відомстві зазначили, що станом на 22:00 (19:00 за Києвом) ситуація на ділянках кордону в Баткенській та Ошській областях, де були зіткнення, "продовжує залишатися напруженою з тенденцією до стабілізації".

Також наголошується, що правоохоронні органи двох республік "здійснюють контроль за громадським порядком на прикордонних територіях та проводять спільне патрулювання" автомобільної дороги, яка сполучає як таджицькі міста Худжанд та Канібадам, так і киргизькі населені пункти Арка та Борбордук.

Ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 14 вересня. За твердженням киргизької сторони, таджицькі прикордонники проникли на ділянку Киргизстану та "зайняли бойові позиції".

Зазначимо, що довжина кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаною.

Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді й будинки мешканців двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

Через це між сторонами часто відбуваються сутички за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загибелі людей.