Байден заявив про завершення пандемії коронавірусу в США

Президент США Джо Байден заявив, що пандемія коронавірусу в США завершилася. Він зазначив, що проблеми з COVID-19 ще залишаються і влада працює над цим, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що робота над усуненням наслідків пандемії продовжується.

"Пандемія закінчилася. У нас все ще є проблема із COVID. Ми ще багато працюємо над цим... але пандемія закінчилася. Якщо ви помітили, ніхто не носить масок" , - сказав Байден.

У США за останній тиждень виявляли близько 60 тисяч заражень коронавірусом на добу. Це вдвічі менше, ніж у середині серпня, але більше, ніж навесні 2022 року.