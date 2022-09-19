Генштаб: ЗСУ відбили атаки ворога в районах трьох населених пунктів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу ворог завдав 3 ракетні та 22 авіаудари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках росіяни стріляли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ;

– в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;

– Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве;

– Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське;

– Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка;

– Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка; на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

"У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

У Краснодарському краї громадські організації “воїнів-афганців“ отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону" , - йдеться в повідомленні Генштабу. ﻿

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар - підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Також уражені 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО, РЕБ та 3 склади боєприпасів.