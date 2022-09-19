Енергоатом: російські війська обстріляли Південноукраїнську АЕС

Російська армія сьогодні вночі обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета впала за 300 м від реакторів. Про це повідомляє Енергоатом﻿.

Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, атакож три високовольтні лінії електропередачі.

Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.