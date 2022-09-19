Розвідка Британії розповіла свої оцінки втрат російської авіації

Британська розвідка вважає, що за увесь час повномасштабної війни РФ втратила приблизно 55 бойових літаків, а нестача переваги у повітрі є одним з факторів, що зумовили невдачі російської армії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 19 вересня.

"Росія з високою ймовірністю за останні 10 днів втратила в Україні щонайменш 4 бойові літаки, збільшивши загальну кількість до 55 з початку вторгнення" , - пишуть в огляді.

Зазначимо, що орієнтовні оцінки Генштабу ЗСУ - 251 літак, деталізацію за видами літаків не наводять.

Розвідка Британії вважає, що останні втрати частково стали наслідком того, що останнім часом російські пілоти почали більше ризикувати, намагаючись дати більшу підтримку своїм військовим, які потерпають під натиском ЗСУ.

"Обізнаність російських пілотів про ситуацію на місці часто недостатня, цілком можливо, що деякі заблукали над територією противника і потрапили у зону дії ППО, коли лінія фронту швидко змінювалася" , - зазначає розвідка.

На думку британських аналітиків, постійна недостатня перевага у повітрі є одним з факторів слабкості оперативного задуму РФ.