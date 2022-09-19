Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54 650 (+170) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2212 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,

артилерійських систем – 1313 (+4) од,

РСЗВ – 312 (+0) од,

засобів ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 251 (+0) од,

гелікоптерів – 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),

крилатих ракет ‒ 238 (+0),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,

спеціальної техніки ‒ 125 (+3).

Дані уточнюються.