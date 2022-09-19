Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 54 650 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2212 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1313 (+4) од,
  • РСЗВ – 312 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 251 (+0) од,
  • гелікоптерів – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 238 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,
  • спеціальної техніки ‒ 125 (+3).

Дані уточнюються.

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