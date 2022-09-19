McDonald’s починає поетапне відкриття ресторанів в Україні

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновлює роботу в Україні з 20 вересня, першими відкриються три заклади в Києві. Про це повідомила у Facebook очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.

Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців. Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва: проспект Бажана, 3в (м. Харківська), вул. Гришка, 7 (м. Позняки) та проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

При цьому, приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

"Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.

В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів" , - пояснили в McDonald’s.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги. Команда ресторанів оперативно видаватиме вже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.