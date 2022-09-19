Регіони: окупанти знову вдарили по Краматорську та Торецьку

Російські окупаційні війська вночі на 19 вересня вдарили ракетою по Краматорську і Торецьку, обстріляли Часів Яр Донецької області, а в Луганській області на лінії зіткнення тривають бої. Про це, з посиланням на дані ОВА, повідомляє Українська правда.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, та Житомирщині.

Запорізька: вночі ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю. Наразі відомо про вісім прильотів. Знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих наразі з’ясовується. Сьогодні зранку ворог здійснив ще один ракетний удар. За попередньою інформацією, — одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також окупант здійснив обстріл неподалік обласного центру. Росіяни поцілили в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу. Всюди вже працюють відповідні профільні служби.

Сумщина: за минулу добу росіяни обстрілювали Білопільську громаду, село Волфине — 6 прильотів, ввечері продовжили обстріл села з міномету — 46 прильотів, 120 мм. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Суттєво постраждала місцева ферма, загинула худоба. Пошкоджено 2 зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди, автотранспорт.

Дніпропетровщина: знову від ворожих обстрілів потерпав Нікопольський район. Росіяни тричі (двічі вночі і один раз ранком) ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Попередньо, — без загиблих та постраждалих. У Нікополі пошкоджені до 10 будинків, господарські споруди, автівки та лінії електропередач. У Марганецькій громаді масштаби руйнацій уточнюються. Без світла лишилися понад 2 500 абонентів. На місці уже працюють аварійні бригади енергетиків.

Харківщина: протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. В Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована одна людина. На звільнених територіях Харківщини після окупантів дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – в Чугуївському.

Луганщина: на лінії зіткнення — позиційні бої. За ніч по позиціях наших бійців здійснено 5 артилерійських обстрілів та нанесено 3 авіаудари. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар – підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Краматорську (пошкоджена будівля торговельного коледжу), Торецьку (одна людина загинула, зруйнований будинок); обстріл міста Часів Яр (постраждали школа і прилеглі будинки). Область залишається без газу і частково без води й електрики. За минулу добу по області 3 загиблих, 11 поранених цивільних.

Миколаївщина: після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Відомо про влучання у двір приватного будинку, внаслідок чого повністю зруйновано господарську будівлю. Окрім цього, у декількох житлових будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлю. За попередньою інформацією, — без постраждалих. Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада "Миколаївелектротрансу" вже працює на місці. Детальна інформація щодо нічних обстрілів уточнюється. Вночі зафіксовано ворожий обстріл в центрі м. Нова Одеса Новоодеської громади. Пошкоджено приватні будинки, торгові кіоски, аптеку, магазин. Також внаслідок обстрілу зайнялася пожежа гаража на території приватного домоволодіння. Постраждалих немає.

Вчора ввечері ворог вдарив трьома реактивними снарядами зі "Смерчу". Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються. За інформацією НАЕК "Енергоатом", сьогодні вночі ворог здійснив ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався всього за 270 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

Херсонщина: ситуація залишається надзвичайно складно., тривають бойові дії. Протягом минулої доби у Херсоні було чути вибухи в районі ККЗ "Ювілейний". Після вибухів у деяких будинках пропало світло. У пропагандистських ЗМІ окупаційна влада заявила про ракетну атаку на місто, було зафіксовано п’ять вибухів, серед яких чотири - це робота ППО міста.

На Херсонщині окупанти примусово виселяють місцевих жителів з їх осель в Приозерному та Трифонівці. За інформацією ОК "Південь" нашою авіацією нанесено 3 удари по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань. Зокрема, забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. На Херсонщині окупанти посилюють перевірки, але тепер вже шукають не тільки "укронацистів", а й своїх військових, що повтікали з поля бою і, перевдягнуті в цивільне, вишукують способи евакуюватися.