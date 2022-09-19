Інтернет від Starlink доступний на всіх континентах Землі - Маск

Супутникова мережа Starlink уже доступна на всіх континентах Землі. Про це Ілон Маск повідомив Twitter.

"Мережа Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктику" , - написав він.

Starlink is now active on all continents, включаючи Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022

Нагадаємо, перші тестові супутники для роздачі інтернету SpaceX запустила у 2018 році.

Starlink мав прийти до України лише 2023 року. Але після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Ілон Маск надав українцям доступ до супутникового інтернету Starlink.

Пізніше Starlink Ukraine одержала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже незабаром розпочне активну роботу в Україні.

Starlink — глобальна супутникова система, розроблена SpaceX для забезпечення високошвидкісного супутникового доступу до інтернету в місцях, де він був недоступним або дорогим.