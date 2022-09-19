Ощадбанк та ПриватБанк відновлюють роботу на деокупованій Харківщині

Державні Ощадбанк та ПриватБанк відновлюють надання банківських послуг у звільнених від російських окупантів населених пунктах Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відновлення роботи Ощадбанку

Зокрема, у м. Балаклія 19-20 вересня буде відновлено роботу відділень. Це повноцінне велике відділення, яке обслуговуватиме місто і найближчі села.

Також обіцяють відкрити відділення Ощадбанку у смт. Шевченкове до кінця вересня.

Відновлюється робота банкоматів. Перші транзакції пройшли у смт Золочів та м. Дергачі.

Ще кілька банкоматів мають відновитися цього місяця: смт Червоний Донець, смт Андріївка та м. Балаклія.

У м. Дергачі Ощадбанк запускає послугу "Готівка на касі". Нею можна буде скористатися в торгово-сервісних підприємствах. Загалом 4 термінали.

Також Ощадбанк 20 вересня організує перші виїзди мешканців Куп'янська до найближчих відділень. Автобуси відправляться до м. Чугуїв (вул. Старонікольська, 33) та м. Харків (вул. Біблика, 20/8).

Робота відділень ПриватБанку

Перше відділення ПриватБанку на деокупованій території Харківщини відкриється 25 вересня у Дергачах. Відділення у Балаклії, Шевченковому, Золочеві, Вовчанську та Великому Бурлуку відкриються протягом жовтня.

У Дергачах та Золочеві вже працюють чотири банкомати ПриватБанку. Також триває робота над запуском ще 17 банкоматів.

Також працюють три термінали з сервісом "Готівка на касі". Два з них відновили роботу в Дергачі, один у Золочеві.