Дев'ять областей України постраждали від негоди

Через складні погодні умови минулої доби було знеструмлено 857 населених пунктів в Україні, повідомляє Українські Новини.

Найбільше постраждали дев'ять областей – Сумська, Хмельницька, Київська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська, Вінницька і Кіровоградська області.

А у місті Буринь Конотопського району Сумської області внаслідок урагану загинула одна людина – на неї впала стіна будинку. Ще вісім мешканців отримали травми, двоє з них – діти, додали в ДСНС.

Прес-служба АТ Сумигаз повідомляє, що через негоду майже 500 домоволодінь міста Буринь залишилися без газу. Зафіксовано пошкодження наземних газових мереж. На місці працюють аварійники Сумигаз, аби якнайшвидше відновити находження блакитного палива у будинки потерпілих мешканців Сумщини.

Без світла залишаються:

Сумська область – 206 населених пунктів,

Хмельницька область – 125,

Київська область – 124,

Полтавська область – 107,

Черкаська область – 107,

Чернігівська область – 69,

Житомирська область – 53,

Вінницька область – 52,

Кіровоградська область – 14.

Станом на ранок 19 вересня заходи з ліквідації наслідків негоди продовжуються.