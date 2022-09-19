Чи є загроза дефіциту пшениці в Україні: відповідь Мінагрополітики

Цього року українські аграрії зібрали понад 19 млн тонн пшениці. Це більш ніж удвічі більше за річну потребу, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький під час брифінгу.

Він зазначив, що за рік українці споживають близько 8 млн тонн пшениці.

"Тобто на даний час у нас зібрано більш ніж удвічі більше, ніж наша річна потреба. Тому жодної загрози дефіциту немає" , - наголосив Висоцький.

Представник Мінагрополітики також розповів, що збирання пшениці в Україні вже завершено. Окрім пшениці, в Україні завершився збір ячменю, якого вже намолочено 5,5 млн тонн. За його словами, внутрішнє споживання цієї культури в Україні становить близько 2,5-3 млн тонн за рік.

Крім того, вже завершено збирання озимого ріпаку, якого намолочено 3,1 млн тонн.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Кабміну, урожай зернових в Україні у 2022 році очікується на рівні 51,9 млн тонн. Це на 39,7% менше, ніж у 2021 році (86 млн тонн).