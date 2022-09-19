МОЗ дозволило друге бустерне COVID-щеплення для всіх охочих

Міністерство охорони здоров’я дозволило друге бустерне щеплення для всіх охочих. Наразі в Україні доступні три вакцини. Про це повідомляє прес-служба МОЗ﻿.

"Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+" , - йдеться в повідомленні.

В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:

інактивована CoronaVac від Sinovac

мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech

векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson.

Нові схеми вакцинації﻿

Окрім того, затверджено нові схеми вакцинації. Зокрема інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Також зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою.

Зазначається, що МОЗ дозволило вакцинацію дітей віком 5-11 років вакциною Comirnaty (Pfizer).

Детальніше про зміни у кампанії вакцинації можна дізнатися на сайті﻿.