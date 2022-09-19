"Влада ДНР": Під час обстрілу Донецька загинули 13 людей
Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що під час обстрілу Куйбишевського району міста загинули 13 людей.
"На пл. Бакинських комісарів у Куйбишевському районі 13 загиблих мирних громадян. Кількість поранених уточнюється", - заявив Кулемзін.
З якого боку вівся обстріл, не повідомляється. Російські ЗМІ та окупаційна адміністрація звинувачують в обстрілі ЗСУ.
Також неможливо перевірити достовірність даних щодо загиблих та постраждалих.