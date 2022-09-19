У Болгарії продовжили безплатне проживання у готелях для українських біженців
У Болгарії продовжують програму безкоштовного проживання українських біженців у готелях до 31 жовтня. Про це міністр туризму Ілін Димитров розповів в ефірі телеканалу БНТ, повідомляє Ділова столиця.
Розміщення біженців з України в готелях Болгарії триватиме до 31 жовтня в поточному обсязі, зазначив він. Після цього програма безкоштовного проживання з харчуванням українців закінчиться.
"Це буде фінал програми, тож можна буде організувати нову програму", – сказав міністр туризму.
Влада Болгарії у червні змінювала програму проживання для українців, що втекли від війни. Тоді зменшили добове фінансування, а самих біженців частково переселили в простіші заклади, які не були залучені в курортний сезон для туристів на узбережжі Чорного моря.
У країні сподіваються, що у після жовтня не доведеться продовжувати програму розселення, натомість запрацює нова – з інтеграції у соціальну систему.
"Це європейські гроші, ми регулярно щотижня виплачуємо кошти за цією програмою, механізм виплати дуже складний. Цього тижня будуть зроблені останні платежі за червень та липень. Виявлено дуже мало порушень, в основному, в дубляжі", – додав Ілін Димитров.