У Болгарії продовжили безплатне проживання у готелях для українських біженців

У Болгарії продовжують програму безкоштовного проживання українських біженців у готелях до 31 жовтня﻿. Про це міністр туризму Ілін Димитров розповів в ефірі телеканалу БНТ, повідомляє Ділова столиця.

Розміщення біженців з України в готелях Болгарії триватиме до 31 жовтня в поточному обсязі, зазначив він. Після цього програма безкоштовного проживання з харчуванням українців закінчиться.

"Це буде фінал програми, тож можна буде організувати нову програму" , – сказав міністр туризму.

Влада Болгарії у червні змінювала програму проживання для українців, що втекли від війни. Тоді зменшили добове фінансування, а самих біженців частково переселили в простіші заклади, які не були залучені в курортний сезон для туристів на узбережжі Чорного моря.

У країні сподіваються, що у після жовтня не доведеться продовжувати програму розселення, натомість запрацює нова – з інтеграції у соціальну систему.