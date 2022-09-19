ОК Південь: група російських диверсантів намагалася зайти в тил ЗСУ

На Херсонщині в районі тимчасово окупованого Архангельського група російських диверсантів намагалася зайти в тил українських військ, але була виявлена та відкинута, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

У Херсонській області війська РФ продовжують вести оборону на лінії зіткнення та обстрілюють ракетами та артилерією українські позиції, йдеться у повідомленні.

"На окремих ділянках лінії зіткнення (ворог - ред.) намагається контратакувати, веде аеророзвідку і вишукує способи проникнення в тил наших позицій" , - пише командування.

Уточнюється, що близько півночі в районі Архангельського 10 російських диверсантів намагалися зайти в тил підрозділу ЗСУ, але були виявлені та уражені. В результаті російська ДРГ із втратами відступила.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що український контрнаступ у Херсонській області просувається вперед, тоді як російські війська, схоже, намагаються лише сповільнити його та відступити на більш захищені позиції.