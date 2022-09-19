Мер: в окупованому Мелітополі над аеродромом помічено чорний дим

Мешканці окупованого Мелітополя вдень 19 вересня чули гучні вибухи. Пізніше над місцевим аеродромом піднявся стовп чорного густого диму, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи, – прокоментував він.

Нагадаємо, 17 вересня в окупованому Мелітополі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що залізницю, якою окупанти доставляють зброю та паливо з Криму, підірвали.