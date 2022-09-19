Гайдай: Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у понеділок, 19 вересня, заявив, що Білогорівка повністю перебуває під контролем захисників України, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Радіо НВ Гайдай розповів, що були моменти, коли в Білогорівку заходили російські окупанти, але зараз вона зачищена і повністю перебуває під контролем ЗСУ. Він також сказав, що деокупація захоплених територій у Луганській області буде складнішою, ніж у Харківській області.

"Того ефекту несподіванки вже не буде… Ті, хто втік із Харківського напрямку, перебувають у Луганській, Донецькій області, і зараз вони роблять усе, щоб максимально закопатися в землю та збудувати оборонні споруди" , — пояснив Гайдай.

У себе в Facebook очільник ОВА також написав, що українцям варто «запастися терпінням в очікуванні великої деокупації Луганської області». Він повідомив, що зараз тривають тяжкі бої.

"Люди чекають на нас. Ми готуємось. Українська влада негайно почне працювати в громадах" , — додав він.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України. 14 вересня в Міноборони уточнили, що з 6 вересня захисники України звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тисяч кв. км у Харківській області.

Президент Володимир Зеленський 18 вересня наголосив, що зараз на фронті не затишшя, а підготовка до подальших дій.