УЗ: в Харківській області запустили приміський потяг з Лозової

З 20 вересня почне курсувати приміський потяг №6801/6802 "Лозова - Бантишеве", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють в УЗ.

З Лозової він вирушатиме о 07:30 і прибуватиме на станцію Бантишеве о 10:00. Зі станції Бантишеве він вирушатиме о 15:45 і прибуватиме до Лозової о 18:20.

"Потяг курсуватиме щодня, крім четверга, з зупинками на станціях Близнюки, Дубове, Гаврилівка, Язикове, Барвінкове, Гусарівка та з урахуванням усіх зупинкових пунктів" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Перший рейс вийшов 15 вересня.