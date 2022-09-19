Зеленський створив 15 військових адміністрацій у Херсоні та області — список
Президент України Володимир Зеленський утворив 15 військових адміністрацій у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області, повідомляє Новое время.
Відповідний указ опублікувала пресслужба президента.
Зеленський ухвалив створити:
- Асканія-Нову селищну військову адміністрацію Каховського району,
- Борозенську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
- Великокопанівську селищну військову адміністрацію Херсонського району,
- Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району,
- Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району,
- Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району,
- Зеленопідську селищну військову адміністрацію Каховського району,
- Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
- Милівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
- Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району,
- Новомиколаївську селищну військову адміністрацію Скадовського району,
- Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району,
- Станіславську селищну військову адміністрацію Херсонського району,
- Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району,
- Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району.
Також Зеленський доручив Генштабу ЗСУ, Херсонській ОВА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації, зазначеної у першій статті указу. Указ президента набирає чинності з дня його оприлюднення.
ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України.
12 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених південних територій - понад 500 кв.
Сили оборони України повідомляли, що встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.
Зеленський 18 вересня наголосив, що зараз на фронті не затишшя, а підготовка до подальших дій.