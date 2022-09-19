Зеленський створив 15 військових адміністрацій у Херсоні та області — список

Зеленський створив 15 військових адміністрацій у Херсоні та області — список
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський утворив 15 військових адміністрацій у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області, повідомляє Новое время.

Відповідний указ опублікувала пресслужба президента.

Зеленський ухвалив створити:

  • Асканія-Нову селищну військову адміністрацію Каховського району,
  • Борозенську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
  • Великокопанівську селищну військову адміністрацію Херсонського району,
  • Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району,
  • Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району,
  • Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району,
  • Зеленопідську селищну військову адміністрацію Каховського району,
  • Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
  • Милівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,
  • Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району,
  • Новомиколаївську селищну військову адміністрацію Скадовського району,
  • Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району,
  • Станіславську селищну військову адміністрацію Херсонського району,
  • Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району,
  • Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району.

Також Зеленський доручив Генштабу ЗСУ, Херсонській ОВА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації, зазначеної у першій статті указу. Указ президента набирає чинності з дня його оприлюднення.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України.

12 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених південних територій - понад 500 кв.

Сили оборони України повідомляли, що встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

Зеленський 18 вересня наголосив, що зараз на фронті не затишшя, а підготовка до подальших дій.

Новини

Популярні теми форуму

analytics