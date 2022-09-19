Зеленський створив 15 військових адміністрацій у Херсоні та області — список

Президент України Володимир Зеленський утворив 15 військових адміністрацій у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області, повідомляє Новое время.

Відповідний указ опублікувала пресслужба президента.

Зеленський ухвалив створити:

Асканія-Нову селищну військову адміністрацію Каховського району,

Борозенську селищну військову адміністрацію Бериславського району,

Великокопанівську селищну військову адміністрацію Херсонського району,

Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району,

Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району,

Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району,

Зеленопідську селищну військову адміністрацію Каховського району,

Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,

Милівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,

Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району,

Новомиколаївську селищну військову адміністрацію Скадовського району,

Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району,

Станіславську селищну військову адміністрацію Херсонського району,

Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району,

Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району.

Також Зеленський доручив Генштабу ЗСУ, Херсонській ОВА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації, зазначеної у першій статті указу. Указ президента набирає чинності з дня його оприлюднення.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України.

12 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених південних територій - понад 500 кв.

Сили оборони України повідомляли, що встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

Зеленський 18 вересня наголосив, що зараз на фронті не затишшя, а підготовка до подальших дій.