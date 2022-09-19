Німеччина передала Україні дві РСЗВ Mars II та 50 бронемобілів Dingo
Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку. ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Міноборони Німеччини в Twitter.
Крім техніки, у Німеччині також запустять навчальні проекти для українських військових.
"Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що бронетранспортер Dingo - це спеціальна озброєна машина, яку використовують для патрулювання і розвідки. Німеччина має понад 500 таких автівок у різних модифікаціях.
Установки Mars II - це змонтована на гусеничній базі РСЗВ. Вага її ракети становить 107 кг, дальність польоту - 40 км. Боєприпас здатний пробити броню завтовшки до 140 мм.
Нагадаємо, недавно німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін готує для України новий пакет військової допомоги та передасть для ЗСУ бронемобілі Dingo і РСЗВ Mars II.