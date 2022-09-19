ОГП вже задокументував 34 тисячі воєнних злочинів росіян в Україні

Наразі Офіс генерального прокурора задокументував 34 000 воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить інтерв'ю генерального прокурора України Андрія Костіна для CBS News.

"На даний момент ми зафіксували 34 000 воєнних злочинів в Україні".

За його словами, пріоритетними у розслідуванні зараз є злочини, скоєні на звільненій Харківщині, зокрема у місті Ізюм.

Також триває розслідування багатьох справ щодо подій у Бучі та Ірпені. Це і вбивства мирних мешканців, і обстріли, і руйнування цивільних об'єктів.

"Те, що ми бачимо зараз - це, звичайно, жахлива кількість потенційних воєнних злочинів, скоєних російським агресором. Я хотів би навіть сказати, що те, що ми бачимо зараз - це система російського агресора, те, що вони роблять на окупованій території. І мені здається, що кожного разу, коли приходить російська армія, вони перетворюють це місце на нову Бучу, як ми бачимо в Ізюмі".