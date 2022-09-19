Мінфін: витрати утримання військових зросли більш ніж на 40%

У серпні видатки загального фонду держбюджету становили 212,7 млрд грн. На грошове утримання військовослужбовців було направлено — 87,8 млрд грн, повідомляє Новое время.

За підсумками серпня, касові витрати на утримання військовослужбовців зросли на 41,6% порівняно з попереднім місяцем — з 62 млрд грн до 87,8 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну України.

Водночас у загальній структурі касових витрат їхня частка досягла 41,3% проти 35,4% у липні. Усі касові видатки держбюджету у серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

Усього з початку повномасштабної агресії РФ загальна сума касових витрат становила 1,2 трлн. У структурі цих витрат найбільші частки припадають на:

499 млрд грн (у серпні — 112,4 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями. Так, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 375,6 млрд грн (у серпні — 87,8 млрд грн);

268,7 млрд грн (у серпні — 34,1 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг. Це 22,4% обсягу видатків.

Серед них:

149,7 млрд грн — на підтримку Збройних сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

Ще 73,9 млрд грн було перераховано НСЗП на реалізацію програми держгарантій медичного обслуговування населення.

Суму у 257,4 млрд грн (у серпні — 43,2 млрд грн) направили на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 21,4% загального обсягу витрат. Зокрема:

111,3 млрд грн — трансферт Пенсійного фонду України для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій;

78,2 млрд грн — виплата Мінсоцполітики деяких видів допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення;

30,4 млрд грн — допомога в межах програми єПідтримка.

Суму у 77,5 млрд грн (у серпні — 12,3 млрд грн) направили на обслуговування держборгу. На трансферти місцевим бюджетам припало 70,5 млрд грн (усерпні — 6,4 млрд грн).

У травні цього року глава Мінфіну України Сергій Марченко заявляв, що Україна була змушена витратити 245,1 мільярда гривень ($8,3 млрд) на війну з Росією замість розвитку.