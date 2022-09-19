МОЗ: в Україні підтвердили другий випадок віспи мавп

В Україні в понеділок, 19 вересня, підтвердили другий випадок віспи мавп. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Telegram, повідомляє Новое время.

Пацієнта ушпиталили з підвищеною температурою, висипаннями на обличчі, у роті та на руках. Він розповів, що висипання з'явилися наприкінці серпня, але він звернувся до лікарні кілька днів тому.

"…Закликаємо всіх, хто має схожі на віспу мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку" , — наголосили в МОЗ.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні немає потреби запроваджувати карантин чи масову вакцинацію через виявлення першого випадку віспи мавп у країні.

15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Симптоми і попередні результати анамнезу вказують на те, що пацієнт заразився в одному з великих міст країни. У нього спостерігається підвищена температура і висипання на тілі.

Мавпяча віспа може передаватися від людини до людини при прямому фізичному контакті з хворим: спілкуванні на близькій відстані, диханні, дотиках, поцілунках, сексі.

До 2022 року віспу мавп фіксували в Центральній і Західній Африці, зараз понад 50% усіх підтверджених випадків припадає на Південну та Північну Америку.

Основні симптоми віспи мавп: