Польща офіційно посилила правила в'їзду для громадян Росії

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський підписав постанову, згідно з якою будуть запроваджені додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення польського міністра у Twitter.

"Сьогодні я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян Росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим" , - підкреслив Камінський.

Зазначимо, що тепер туристи з РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити на територію Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 вересня Рада ЄС ухвалила рішення , яке повністю зупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

Також ми писали, що Швейцарія повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.