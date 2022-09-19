Синєгубов: в Ізюмі ексгумували 146 тіл, більшість із них — цивільні

У звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл із місця масового поховання, повідомляє Новое время.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 19 вересня, написав у Telegram, що ексгумовано 146 тіл, більшість із яких — мирні жителі, серед них двоє дітей. Тіла відправляють на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

"У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками і слідами тортур. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення" , - повідомив Синєгубов.

Очільник ОВА подякував усім, хто бере участь в ексгумації, за посилену роботу, і наголосив, що про злочини російських окупантів має знати весь світ.

"…Зібрані докази обов'язково будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати воєнних злочинців!" - додав він.

15 вересня у лісосмузі на території Ізюму знайшли масові поховання. Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов сказав, що під Ізюмом було виявлено близько 440 могил.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місці масового поховання — тіла цивільних людей зі слідами насильницької смерті й тортур. За його даними, серед ексгумованих тіл 99% — із ознаками насильницької смерті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти повторили в Ізюмі ті самі злочини, які скоїли в Бучі Київської області.