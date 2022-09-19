У "ДНР" та "ЛНР" зажадали терміново оголосити референдуми про входження до РФ

Так звані "громадські палати" терористичних "ДНР" та "ЛНР" закликали своїх "керівників" терміново провести псевдореферендуми про входження до складу Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

Звернення будуть направлені "голові ДНР" Денису Пушиліну та "главі ЛНР" Леоніду Пасічнику.

Так, "громадська палата ДНР" стверджує, що всі люди, що проживають в "республіці", хочуть увійти до складу Росії.

"Громадська палата ЛНР" вважає, що входження до складу Росії убезпечить "республіку" і "відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя".

Як повідомлялось, на початку серпня російські окупанти в Луганській та Херсонській областях розгорнули підготовку до псевдореферендуму за приєднання до Росії – почали роздавати пенсіонерам гроші та агітують молодь вступати до захоплених вишів.

У серпні голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти перенесли дату проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях регіону через відмінну роботу партизанів.

Помічник російських загарбників у Херсоні Кирило Стремоусов заявив, що окупанти "взяли паузу" щодо проведення "референдуму" щодо "приєднання" Херсонської області до РФ.

11 вересня стало відомо, що окупанти перенесли на невизначений термін проведення так званих "референдумів" про приєднання до Росії захоплених територій України через контрнаступ у Харківській області.