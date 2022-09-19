Зеленський: війська РФ відчутно панікують після звільнення Харківської областi

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що війська РФ та колаборанти на тимчасово окупованих територіях панікують після звільнення більшої частини Харківської області, повідомляє Новое время.

Під час вечірнього відеозвернення Зеленський повідомив, що українські сили стабілізують ситуацію та тримають позиції на деокупованих територіях України.

"Стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують" , - сказав він.

Він попередив, що у російських загарбників залишається лише два варіанти: втеча чи здавання в полон.

"У колаборантів варіанти схожі. І невідомо, чи їх пустить Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт. Або колаборанти будуть засуджені згідно із законодавством України" , - додав він.

Зеленський переконаний, що у війск РФ не буде жодної опори на українській землі.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу 16 вересня сказав, що у Харківській області звільнено вже 421 населений пункт.

Президент Володимир Зеленський 18 вересня наголосив, що зараз на фронті не затишшя, а підготовка до подальших дій.