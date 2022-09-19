МЗС Польщі оголосило про передачу Україні 1 млн доз вакцини проти COVID-19

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзєльський на зустрічі з українським послом Василем Зваричем у понеділок оголосив про передачу одного мільйона доз вакцини проти коронавірусу Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Як повідомили в польському МОЗ, Україна також отримає 100 тисяч доз вакцини КПК, тобто тримембранної вакцини проти кору, краснухи і паротиту.

У посольстві України в Польщі зазначили, що Нєдзєльський та Зварич обговорили питання функціонування медичного хабу для громадян України, продовження лікування і реабілітації українських військових в Польщі, а також продовження навчання українських студентів медичних спеціальностей, які вимушено покинули територію України у зв‘язку із російською агресією.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції ухвалив рішення подарувати Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.