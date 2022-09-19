ССО показали, як знищили спостережний пункт росіян
Сили Спеціальних Операцій Збройних сил України показали відеозапис того, як знищили спостережний пункт росіян на Бахмутському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.
"Філігранна робота воїнів ССО України на Бахмутському напрямку. Влучним пострілом з ПТРК оператори знищили спостережний пункт російських окупантів".
На відео видно момент залпу й наслідки влучання у вежу, що височіє над сусідніми будівлями. Імовірно, саме там був один зі спостережних пунктів ворожої армії.