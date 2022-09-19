Верещук: зі звільнених територій організують евакуацію

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що найближчим часом зі звільнених територій Харківської області організують евакуацію, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу в понеділок, 19 вересня, Верещук повідомила, що влада має оперативний план евакуації, але через відсутність електропостачання та непрацюючі провайдери немає можливості донести цю інформацію до всіх людей.

"[Використовуватимемо] побудинковий обхід… Національна поліція, яка здійснює побудинковий обхід і верифікацію мешканців, кожному з них пропонуватиме евакуацію" , — уточнила вона.

Верещук додала, що укладати списки на евакуацію допомагатимуть волонтери та місцева влада. Також буде створено чат-бот, через який можна буде записатися на евакуацію. За словами віцепрем'єрки, не всі хочуть їхати, незважаючи на обстріли з боку російських окупантів.

"Дайте ще кілька днів, і те саме [евакуація за прикладом Донецької області] буде на Харківщині" , — пообіцяла Верещук.

Віцепрем'єрка сказала, що вражена руйнуваннями на деокупованих територіях Харківської області та жахливими втратами, які пережили місцеві жителі. Вона наголосила, що російські окупанти зробили все, щоб люди не могли жити на цих територіях.

ЗСУ звільняють від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України. 14 вересня у Міноборони уточнили, що з 6 вересня (за тиждень) захисники України звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тисяч кв. км у Харківській області.

19 вересня президент Володимир Зеленський наголосив, що захисники України стабілізують ситуацію в Харківській області, а окупанти «відчутно панікують».