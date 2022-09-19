Мінсоцполітики: у 2023 році розміри пенсій не знижуватимуться

У 2023 році розміри пенсій не знижуватимуться, а навпаки — зростуть на 5% відповідно до прожиткового мінімуму, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила в ефірі національного телемарафону міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Не можу говорити, що суттєво зростуть виплати, які заплановані на наступний рік — поки що на 5%, як зросте прожитковий мінімум в грудні. Але точно не плануємо нікому зменшувати виплати і тим більше їх скасовувати. Максимум в подальшому можуть бути об’єднані виплати, уніфіковані в рамках загальної реформи" , — сказала вона.

За словами Жолнович, Мінсоцполітики взаємодіє з міжнародними партнерами для того, щоб "пріоритетно спрямовувати на ті регіони, що звільнені від окупанта, різну гуманітарну допомогу".

Як повідомлялось, на звільнених від російських окупантів територіях України почнуть невідкладно виплачувати пенсії.