Кулеба у США зустрівся з американськими конгресменами й главою МЗС Кіпру
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в перший день візиту до Сполучених Штатів зустрівся з двома американськими конгресменами й главою зовнішньополітичного відомства Кіпру Іоаннісом Касулідісом, повідомляє Європейська правда.
Так, із членом Палати представників демократом Ґреґорі Міксом Кулеба обговорив "подальшу військову підтримку України, визнання Росії державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки".
Під час зустрічі з главою МЗС Кіпру глава української дипломатії подякував за підтримку у війні з Росією, а також "обговорив двосторонню співпрацю й подальші кроки ЄС, спрямовані на припинення російської агресії".
У розмові з американським сенатором від Республіканської партії Джимом Рішем Кулеба говорив про "шляхи посилення протиповітряної оборони України для кращого захисту українських міст і містечок від руйнівних ракетних атак Росії" і теж про визнання РФ спонсором тероризму.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19-23 вересня перебуватиме з робочим візитом у США для участі в 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
У МЗС наголосили, що президент України визначив три основні пріоритети роботи української делегації на Генасамблеї ООН:
- зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги,
- притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини,
- активізація відносин з країнами Глобального Півдня.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок виступить зі зверненням перед Генеральною Асамблеєю ООН.