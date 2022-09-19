Федоров: українська IT-армія зламала сайт найманців ПВК Вагнера

Українська IT-армія в понеділок, 19 вересня, зламала сайт групи бойовиків Вагнера та отримала персональні дані найманців, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сайт групи Вагнера, що збирає російських в'язнів для війни в Україні, зламаний IT-армією! Усі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча!» - сказано в повідомленні IT-армії.

Раніше російське видання SOTA повідомило, що ПВК Вагнера примусово набирає ув'язнених російських колоній для відправки на війну проти України. 14 вересня в Telegram-каналах з'явилося відео, на якому людина, схожа на путінського олігарха Євгенія Пригожина, розповідає в'язням однієї з мордовських колоній про ПВК Вагнера та пропонує їм вирушити на війну в Україні.

За даними ресурсу Вот Так, Пригожин завербував вже близько 1 тисячі ув'язнених для війни Росії проти України у складі ПВК Вагнер/Ліга.