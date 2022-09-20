Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягнути домовленості про обмін 200 військовополонених, повідомляє Українська правда.

"За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників" , - заявив Ердоган в інтерв’ю телеканалу PBS.

Президент Туреччини вважає, що завдяки цьому "буде зроблено значний крок вперед".

Крім того, на його думку, після закінчення війни всі захоплені землі Росією повинні бути повернуті.

"Загарбані землі будуть повернуті Україні" , – сказав Ердоган.

Також він зазначив, що жодне "вторгнення не може бути виправданим".