Британська розвідка: РФ вивела свої підводні човни з Криму
За даними британської розвідки, командування Чорноморського флоту РФ майже напевно передислокувало свої підводні човни класу Kilo з порту приписки Севастополь до Новоросійська Краснодарського краю, повідомляє Новое время.
У зведенні відомства у Twitter йдеться, що це було зроблено через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв’язку з посиленням українських можливостей дальнього удару.
У розвідці нагадали, що за останні два місяці атак зазнали штаб російського флоту та його головний аеродром морської авіації.
"Гарантія базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента Росії Володимира Путіна анексувати півострів у 2014 році. Безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України, яка триває", — йдеться у повідомленні.
На окупованому півострові у серпні сталися вибухи на низці військових об'єктів країни-агресора.
Зокрема, лише внаслідок вибухів на аеродромі Саки Росія втратила щонайменше дев’ять літаків, які використала для авіаударів Україною. За даними CNN, це найбільша втрата авіації РФ протягом дня з часів Другої світової війни.