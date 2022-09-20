Британська розвідка: РФ вивела свої підводні човни з Криму

За даними британської розвідки, командування Чорноморського флоту РФ майже напевно передислокувало свої підводні човни класу Kilo з порту приписки Севастополь до Новоросійська Краснодарського краю, повідомляє Новое время.

У зведенні відомства у Twitter йдеться, що це було зроблено через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв’язку з посиленням українських можливостей дальнього удару.

У розвідці нагадали, що за останні два місяці атак зазнали штаб російського флоту та його головний аеродром морської авіації.

"Гарантія базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента Росії Володимира Путіна анексувати півострів у 2014 році. Безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України, яка триває" , — йдеться у повідомленні.

На окупованому півострові у серпні сталися вибухи на низці військових об'єктів країни-агресора.

Зокрема, лише внаслідок вибухів на аеродромі Саки Росія втратила щонайменше дев’ять літаків, які використала для авіаударів Україною. За даними CNN, це найбільша втрата авіації РФ протягом дня з часів Другої світової війни.