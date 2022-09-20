Пентагон: РФ не змогла досягти стратегічних цілей в Україні

За словами високопосадовця Міноборони США, якого цитує сайт Пентагону, з початку повномасштабного вторгнення президент Росії Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей, повідомляє Українська правда.

Чиновник нагадав провал армії РФ у намірах захопити Київ. Це не вдалося, і росіяни відійшли з регіону поблизу столиці та перекинули війська на схід.

"1 вересня... президент Путін закликав до 15 вересня захопити всю Донецьку область під контроль Росії, але сили Путіна явно не змогли досягти успіху" , - сказав чиновник.

Водночас українські війська розпочали контрнаступ на регіон на північ і схід від Харкова. Цей наступ був успішним, українські війська відвоювали "територію розміром із Делавер та Род-Айленд разом узяті".

"ЗСУ завдали значних втрат російським військам, і ми бачимо, як Кремль все більше намагається знайти новобранців, щоб поповнити свої лави, а росіяни працюють настільки погано, що новини з Харківської області надихнули багатьох російських добровольців відмовитись від участі у бойових діях" , - заявив чиновник.

Як приклад він навів відео, яке розповсюджується в соцмережах, на якому представник приватної російської військової компанії "Вагнер" намагається переконати російських в'язнів приєднатися до боротьби в Україні.

"Ми вважаємо, що це частина кампанії Вагнера з вербування понад 1500 засуджених, але багато хто відмовляється. Наша інформація вказує на те, що ПВК "Вагнер" зазнає великих втрат в Україні, особливо, що й не дивно, серед молодих та недосвідчених бійців" , - наголосив чиновник.

На думку представника Пентагону, українські військові навпаки мають високий моральний дух, оскільки продовжують цілеспрямовано просуватися вперед.

Чиновник наголосив, що українці звільнили понад 300 населених пунктів Харківської області.

Росіяни ж просунулися в районі Донбасу, але цей наступ становить лише "кілька сотень метрів".

Російські війська атакують громадянську інфраструктуру, а не військові цілі. Офіційні особи США вважають ці напади скоріше відплатою без військового сенсу.

"Ми всі знаємо, що ця боротьба далека від завершення" , - сказав високопосадовець з Міноборони.

Україна досягла величезного прогресу проти значно сильнішого ворога. Але, на думку Пентагону, вона повинна мати підтримку Сполучених Штатів, союзників та партнерів, щоб продовжувати протистояння.