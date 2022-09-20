FT: Британія виділить Україні понад $2,6 млрд військової допомоги
Великобританія планує виділити щонайменше 2, 63 млрд доларів на військову допомогу Україні у 2023 році. З такою заявою цього тижня виступить прем’єр-міністр країни Ліз Трасс. Про це, з посиланням на Financial Times, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс цього тижня планує повідомити світовим лідерам, що Лондон наступного року виділить принаймні 2,63 мільярда доларів у вигляді військової допомоги Україні", - пише видання.
Нагадаємо, що Велика Британія в День незалежності України оголосила про новий пакет військової допомоги нашій країні на понад 63 млн доларів.
Додамо, нещодавно стало відомо, що Британія передасть Україні 120 машин для перевезення спецтехніки.