FT: Британія виділить Україні понад $2,6 млрд військової допомоги

Великобританія планує виділити щонайменше 2, 63 млрд доларів на військову допомогу Україні у 2023 році. З такою заявою цього тижня виступить прем’єр-міністр країни Ліз Трасс.﻿ Про це, з посиланням на Financial Times, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс цього тижня планує повідомити світовим лідерам, що Лондон наступного року виділить принаймні 2,63 мільярда доларів у вигляді військової допомоги Україні" , - пише видання.

Нагадаємо, що Велика Британія в День незалежності України оголосила про новий пакет військової допомоги нашій країні на понад 63 млн доларів.

Додамо, нещодавно стало відомо, що Британія передасть Україні 120 машин для перевезення спецтехніки.