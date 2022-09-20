Хліб у країнах Європи подорожчав на 18% за рік – Євростат

Ціни на продукти, зокрема хліб, у Європі за останній рік значно подорожчали через російське вторгнення в Україну, повідомляє Економічна правда.

"Хліб, овочі, м'ясо - їжа стала дорожчою. Ціни на кулінарні олії та жири зросли особливо різко, але й основні продукти харчування, такі як хліб, також стали значно дорожчими" , - йдеться в повідомленні Євростату.﻿

Статистична служба повідомляє, що у серпні 2022 року ціна на хліб у ЄС була в середньому на 18% вищою, ніж у серпні 2021 року.

"Це величезне зростання порівняно із серпнем 2021 року, коли ціна на хліб була в середньому на 3% вищою, ніж у серпні 2020 року" , – додає Євростат.

Фахівці додають, що Україна та Росія були великими експортерами зерна, пшениці, кукурудзи, насіння олійних культур та добрив.

Крім цього, за даними Євростату, деякі країни ЄС переживають більш значне зростання цін на продовольство, ніж інші. Найвищі показники зміни цін на хліб були відзначені в Угорщині (+66% у серпні 2022 року), за нею слідують Литва (+33%), Естонія та Словаччина (обидві країни - по +32%).