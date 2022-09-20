Окупанти на Херсонщині також вимагають "референдуму" про вступ до РФ

Окупанти на Херсонщині слідом за окупаційними адміністраціями Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що 20 вересня так звана "громадська рада Херсонської області" звернулася до окупаційного голови регіону Володимира Сальдо з ініціативою "негайно провести "референдум" про визнання області суб'єктом Російської Федерації".

Раніше так звані "громадські палати" "ЛНР" та "ДНР" 19 вересня вимагали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що переконаний у необхідності проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу та приєднання їх до Росії, оскільки це дозволить російській владі говорити про напад на РФ у разі продовження бойових дій.