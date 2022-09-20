Рада ЄС затвердила виділення Україні €5 мільярдів

Сьогодні, 20 вересня, Рада ЄС офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги. Про це йдеться у прес-релізі Ради.

Це друга частина загального пакета допомоги на 9 мільярдів євро.