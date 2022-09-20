Рада ЄС затвердила виділення Україні €5 мільярдів
Сьогодні, 20 вересня, Рада ЄС офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги. Про це йдеться у прес-релізі Ради.
Це друга частина загального пакета допомоги на 9 мільярдів євро.
"На наступних засіданнях Ecofin я буду наполягати на швидкому досягненні угоди щодо надання решти €3 мільярдів, ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти", — зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.