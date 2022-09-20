Держдума РФ вводить до КК поняття "мобілізація" та "воєнний час"

У Держдумі Росії хочуть ввести до Кримінального кодексу поняття "мобілізація" та "воєнний час", а також покарання за добровільну здачу в полон та невиконання наказу, повідомляє Українська правда.

Пакет поправок до законопроекту про внесення змін до КК РФ, прийнятий у першому читанні у липні, включає нові статті: "Добровільна здача в полон" (стаття 352.1) та "Мародерство" (стаття 356.1).

Згідно з нововведеннями, за здачу в полон (якщо немає ознак державної зради) загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. За мародерство – до 15 років колонії.

Зазначається, що у цих статтях є обтяжуючі обставини – "під час мобілізації чи воєнного стану, у військовий час" (стаття 63).

Зокрема, якщо військовий залишив частину на термін до 10 днів, йому загрожує до 5 років в'язниці. Якщо залишив частину на місяць – то 7 років ув'язнення, а якщо більше за місяць – то 10 років.