Росія боїться розгрому, а заяви окупантів про проведення референдумів є шантажем та залякуванням. Про це написав﻿ керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми…Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює" , - написав він. ﻿

Єрмак додав, що "Україна вирішить російське питання".

"Загрозу можливо ліквідувати лише силою" , - підсумував керівник ОП. ﻿

Нагадаємо, гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що в окупаційній "адміністрації" "ухвалили рішення підготовити і провести" псевдореферендум щодо входження регіону до РФ.

Також росЗМІ повідомляли про "з'їзд жителів Запорізької області" у Мелітополі щодо проведення "референдуму".

Раніше "громадські палати" "ЛНР" та "ДНР" вимагали проведення "референдуму" щодо входження тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини до складу РФ.