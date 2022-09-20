В ОП відреагували на заяви окупантів про референдуми
Росія боїться розгрому, а заяви окупантів про проведення референдумів є шантажем та залякуванням. Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми…Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює", - написав він.
Єрмак додав, що "Україна вирішить російське питання".
"Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - підсумував керівник ОП.
Нагадаємо, гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що в окупаційній "адміністрації" "ухвалили рішення підготовити і провести" псевдореферендум щодо входження регіону до РФ.
Також росЗМІ повідомляли про "з'їзд жителів Запорізької області" у Мелітополі щодо проведення "референдуму".
Раніше "громадські палати" "ЛНР" та "ДНР" вимагали проведення "референдуму" щодо входження тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини до складу РФ.